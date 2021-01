Armando Manzanero habría muerto días antes de hacerse público

La muerte de Armando Manzanero continúa revelando detalles en torno a su partida, en un principio, la familia informó que el cantautor había fallecido el 28 de diciembre del 2020, luego de haber contraído COVID-19, sin embargo, esa fecha podría ser errónea.

Resulta que el actor Alejandro Tommasi aseguró que el deceso del cantautor ocurrió días antes y no en la fecha en que la familia decidió hacer pública la muerte del autor de cientos de éxitos de la música mexicana.

Y es que para el actor, la razón que tuvo la familia para ocultar la noticia fue para evitar un escándalo, esto, por la trayectoria y el reconocimiento del que gozaba el cantaurtor.

“A mí me dijeron ‘no, no ha fallecido, está muy bien en el hospital’, lo que pasa es que la familia no lo quiso decir hasta después, para evitar que la prensa se fuera encima el fin de semana. En fin, creo que lo dijeron hasta el domingo, ya lo habían incinerado, ya la familia había tomado su lugar, ¿sí me explico?…”, agregó.