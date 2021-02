Armie Hammer se queda sin agencia ni representante

¿Te acuerdas cuando te contamos que había sido acusado de canibalismo? Las cosas se siguen complicando para el actor Armie Hammer, porque tras este escándalo se quedó sin agencia ni representante.

Por si no lo recuerdas, se filtraron supuestos chats (pues no han sido confirmados) donde el actor habría tenido conversaciones sobre canibalismo, así como sobre querer matar y lastimar a sus parejas.

La industria del cine ha decidido retirar su apoyo al actor conocido por su papel en Call Me By Your Name, aunque en un principio habían decidido apoyarlo.

Según informó la revista Variety, William Morris Endeavour (WME), la agencia de talentos que lo manejaba terminó su relación con el histrión de 34 años de California.

Asimismo, su publicista también decidió terminar su relación laboral con Hammer.

Luego del comunicado que lanzó, en el que dijo que no contestaría a “acusaciones ridículas”, el actor no ha vuelto a hablar sobre el tema.

Al respecto, incluso su expareja Elizabeth Chambers habló y dijo sentirse conmocionada y enferma, pues algunos de los mensajes coincidían mientras seguían en una relación.

No me di cuenta de cuánto no sabía. Apoyo a cualquier víctima de agresión o abuso”, dijo Chambers hace unas semanas.

Además de quedarse sin representante, Armie Hammer fue separado de los proyectos en los que estaba trabajando, entre ellos una cinta con Jennifer Lopez en Shotgun Wedding y una serie sobre Francis Ford Coppola llamada The Offer.