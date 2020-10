El antiguo Egipto tiene misterios y secretos sin revelarse hasta la fecha, investigadores, arqueólogos y científicos continúan en búsqueda de nuevos tesoros y vestigios que ayuden a descifrar la historia del país de los faraones.

Muchos de los recientes descubrimientos que se hecho son de algunas momias y artefactos que los acompañaban en sus tumbas.

Pero esta semana, un grupo de arqueólogos encontraron una pieza única en una excavación y mostraron al público su descubrimiento.

— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) October 1, 2020