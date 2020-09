[VIDEOS] Arrestan 12 personas por protestas en Downtown Raleigh

El Departamento de Policía de Raleigh arrestó la noche del 26 de septiembre a 12 personas por los daños causados en las protestas realizadas en el Downtown de Raleigh contra la decisión judicial en el caso de Breonna Taylor.

Los arrestado tenían edades entre los 18 y 39 años, a once de ellos se les acusó de perturbación pública y reunión ilegal luego de ser arrestados por dañar propiedades ajenas tras una marcha realizada en el Downtown de Raleigh.

HAPPENING NOW: Crowd gathers in downtown Raleigh for anti-corruption rally. This comes on the heels of the decision made in the #BreonnaTaylor case earlier this week. WATCH LIVE: https://t.co/Prb5lEjWNB @WRAL #wral pic.twitter.com/YkWUo8P7Je — Aaron Thomas (@WRALAaron) September 26, 2020

Dozens of protestors now marching around downtown Raleigh @WNCN pic.twitter.com/45zZ26KpdV — Emani Payne (@EmaniPayneTV) September 27, 2020

Protestors marched and stopped in front of the Raleigh Police Department downtown. They are chanting “Say Her Name…Breonna Taylor.” @WRAL #wral pic.twitter.com/aZaeQNNmhG — Aaron Thomas (@WRALAaron) September 27, 2020

Las protestas iniciaron con una marcha que se realizó en el Downtown de Raleigh en horas de la tarde. Sin embargo, al caer la noche, un grupo de manifestantes se dirigió a la oficina del Departamento de Policía de Raleigh para gritar consignas en rechazo de la decisión judicial por el caso de Breonna Taylor. Igualmente ocasionaron daños en algunos puntos de la ciudad.

El 26 de septiembre, a las 7:30 p.m., una gran multitud de manifestantes se reunió en Nash Square en el Downtown de Raleigh. Aproximadamente a las 8:15 p.m., la multitud comenzó a marchar por toda la zona del centro. Poco después, los miembros de la multitud comenzaron a participar en actividades ilegales, como romper vidrios en ventanas y puertas, prender fuego y dañar la propiedad , reseña le versión publicada por el Departamento de Policía de Raleigh .

Some damage was reported as protesters marched in Raleigh Saturday night to demonstrate against a recent decision in the Breonna Taylor case. https://t.co/6S9DQSlt3S — WNCT (@wnct9) September 27, 2020

A las 9:33 p.m., los oficiales del Departamento de Policía de Raleigh comenzaron a notificar a la multitud que la reunión se había convertido en una reunión ilegal debido a las actividades ilegales , aseguró el departamento policial.

En la mañana del 27 de septiembre, en Twitter se realizaron labores de limpieza después de los daños que los manifestantes produjeron en distintas áreas del Downtown de Raleigh.

Cleanup after protests in downtown #Raleigh last night. The Mayor says groups gathered to peacefully protest, asking for equity and safety for people of color. But she says vandals used this as an excuse to incite violence and cause destruction. #abc11 #breonnataylor pic.twitter.com/PCMQX6oOtx — Gloria Rodriguez (@GloriaABC11) September 27, 2020

Toque de queda

En la mañana del 26 de septiembre se emitió un toque de queda en la ciudad de Raleigh desde la 11:00p.m. hasta las 05:00a.m. del 27 de septiembre. Sin embargo, la alcaldese de Raleigh, Mary-Ann Baldwin, rescindió el toque de queda en la mañana del 27 de septiembre.