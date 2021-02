Arrestan a adolescente por matar a latina en robo en Carolina del Norte

Oficiales del Departamento de Policía de Gastonia arrestaron a un adolescente por presuntamente haber asesinado a una mujer latina, a finales de enero en Carolina del Norte.

Los uniformados pusieron tras las rejas el 15 de febrero, al principal sospechoso del homicidio de Francia Magally Martínez. El sospechoso vive en Gastonia, tiene 16 años de edad. Por tratarse de un adolescente, las autoridades no revelaron el nombre del presunto homicida.

La Policía de Gastonia obtuvo una autorización judicial para el arresto del menor de edad, bajo los cargos de asesinato y robo en primer grado en este caso.

Inicialmente la Policía de Gastonia reportó la investiga un homicidio luego de encontrar a una mujer fallecida el 21 de enero.

Las autoridades recibieron una llamada de auxilio a las 10:25 a.m. del jueves 21 de enero para revisar un vehículo que se encontraba detenido en una pendiente cerca de 1019 West Tenth Avenue.

Francia Magally Martínez, de 41 años, quien vivía en Gastonia, fue encontrada muerta en el lugar.

