Arrestan a Wesley Allen Beeler con arma y 500 cartuchos cerca del Capitolio

Un hombre fue arrestado el 16 de enero en un punto de control policial cerca del Capitolio guardando un arma de fuego sin permiso y 500 cartuchos de bala en su auto. El hombre fue identificado como Wesley Allen Beeler.

Un agente policial dijo anónimamente a The Associated Press ( AP ) que el hombre tenía una credencial ilegítima para asistir a la asunción presidencial de Joe Biden. La credencial no fue emitida por el gobierno.

Allen es originario de Front Royal (Virginia), y está acusado de portar un arma sin permiso. Igualmente, una investigación se desarrolla en su contra.

El abogado del detenido no ha querido ofrecer declaraciones a la prensa.

Washington, D.C. se mantiene resguardada por funcionarios policiales y militares, una medida tomada tras la toma violenta del Capitolio el pasado 6 de enero.

Aproximadamente, 26 mil soldados de la Guardia Nacional se encuentran desplegados en la ciudad estadounidense para garantizar la seguridad de la asunción presidencial en medio de un conflictivo contexto social.