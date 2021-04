Arrestan a traficante de drogas con fentanilo y heroína en Port Charlotte

Un traficante de drogas, en Port Charlotte, fue arrestado con fentanilo y heroína.

El joven fue identificado por la oficina del condado de Charlotte, en Florida, como Jamil Mahshie.

La investigación sobre el sujeto comenzó luego de un reciente caso de sobredosis en el condado de Charlotte, Florida.

Los oficiales de la policía encontraron a Mahshie el 28 de abril mientras salía de su casa en una patineta eléctrica.

La unidad de narcóticos obtuvo una orden de registro, por lo que intentó detenerlo, pero se negó y aceleró.

Así lo dio a conocer la policía a través de un comunicado. Además, se informó que la orden de registro reveló que el hombre tenía en su casa varias drogas, como metanfetamina y más de 22,000 dólares en efectivo.

De acuerdo con los oficiales, durante el arresto, Mahshie tenía en su posesión 9 bolsitas de fentanilo, 1 de metanfetamina, 1 bolsita de fentanilo y más de 1,300 en efectivo.

Jamil Mahshie fue arrestado y acusado po posesión o uso de drogas, no detenerse cuando se lo pidieron los policías e introducción de contrabando en el centro de detención del condado, entre otros cargos.

Al presunto traficante de drogas de Port Charlotte, Florida, se le estableció una fianza de 405,000 dólares.

