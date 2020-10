Triste noticia para los verdaderos aficionados Gunners de corazón. El Arsenal se vio en la triste necesidad de despedir a su vieja mascota, Gunnersaurus, debido a que la crisis por coronavirus no permite gente que animar en los estadios.

El hombre que daba vida a Gunnersaurus es Jerry Quy, quien desde 1993 animaba a los aficionados del Arsenal en las gradas y que, lamentablemente, estuvo dentro de los recortes del club por la crisis.

You’re going nowhere ⁦@Gunnersaurus⁩.

I refuse to let ⁦@Arsenal⁩ sack you. Come on ⁦@m8arteta⁩ ⁦@Aubameyang7⁩ – this is not what our club is about. 😡😡#savegunnersaurus pic.twitter.com/KuHZvtQ22Z

— Piers Morgan (@piersmorgan) October 5, 2020