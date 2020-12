Arturo Montiel amenazó de muerte a hijo de Lupita D’Alessio, César D’Alessio

El político mexicano Arturo Montiel amenazó de muerte al hijo de Lupita D’Alessio, César D’Alessio, así lo dio a conocer el artista mexicano a través de sus historias en Instagram.

En poco más de 3 minutos, el hijo de “la leona dormida” narró que acudió a casa del político, donde lo contrataron para una presentación en vivo, sin embargo, lo sacaron a golpes, aunque él expresó que no hubo ninguna razón para ello:

Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó a golpes de su casa, este es mi estado, me abrió la cabeza.

Temo por mi vida, pensé que me iba a morir. No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia para poder agarrarme a golpes.

Nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí y esto está en vivo. Si nos morimos es culpa del señor Arturo Montiel.