Arturo Vidal deja al Barcelona; es nuevo jugador del Inter de Milán

La era del Arturo Arturo en el Barcelona llegó a su fin, luego de la llegada de Ronald Koeman y no ser parte del plan que se tiene para la próxima temporada, el chileno terminó su etapa con la playera culé.

Desde hace semanas, la directiva del Barcelona buscaba un nuevo hogar para el “Rey” Arturo, quien prefería llegar a un equipo contendiente en la Champions League y su deseo se cumplió.

El Inter de Milán será su nuevo equipo, luego de que la directiva blaugrana llegara a un acuerdo con el club italiano por un traspaso libre y un millón de euros en la mesa por variables en su contrato.

Vidal tenía contrato con el cuadro culé, pero la relación entre ambas partes era insostenible. El chileno no era del agrado de Koeman, así que no entraba en su nuevo proyecto.

