El acto “David Blaine Ascension” tiene la promesa de que el mago flotará sostenido con globos de helio, en una acrobacia totalmente en vivo por primera vez en alrededor de 10 años.

El canal de YouTube de Blaine será el escenario donde el ilusionista volará por el aire haciendo el mayor acto de su carrera en transmisión directa. La cita es el lunes 31 de agosto, en una hora aún no revelada.

La invitación a la mágica ascensión de David Blaine cuenta con un trailer que evoca la película “UP” de Pixar.

Esta acrobacia quiere despertar en las personas el pensamiento de que “debemos elevarnos por encima de todo”. “Convirtamos la preocupación en asombro y llevemos la magia a nuevas alturas”, es la premisa de Blaine.

En el detalle del trailer de la transmisión se hace referencia a que este acto es la representación de uno de los sueños más vívidos de la infancia de Blaine. El ilusionista reveló en Twitter que lleva 10 años preparando su ascenso, demostrando que los sueños se persiguen.

This stunt has been 10 years in the making.

Let's turn worry into wonder and take magic to new heights. #DavidBlaineAscension, August 31st only on @YouTube Join me on the ascent: https://t.co/bVy2WU5kvM #youtubeoriginals pic.twitter.com/eke9hZ8zOq

