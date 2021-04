Asesinato de Andrew Brown en NC llama atención nacional: piden video de la cámara del policía

Tras el asesinato de Andrew Brown, la atención nacional está puesta en Carolina del Norte, pues el hombre, quien era padre de 10 hijos, fue asesinado en Elizabeth City y ahora alrededor de todo el país se pide que se publiquen los videos de la cámara del policía.

Y es que Brown, un hombre afroamericano de 42 años, fue asesinado a tiros el miércoles, por el ayudante del sheriff, mientras estaba ejecutando una orden de registro.

Así lo dio a conocer el alguacil del condado de Pasquotank, Tommy Wooten.

De acuerdo con los vecinos, Brown comenzó a conducir su vehículo, tras lo cual la policía le disparó entre 6 a 8 veces y después sacó el cuero del auto.

Además, los familiares señalan que Andrew Brown no era una persona violenta y que jamás llevaría un arma consigo, por lo que, tanto los líderes religiosos como activistas, han pedido transparencia en el caso y que se de a conocer el video de la cámara del policía.

Tan solo este mes, en Estados Unidos, otros ciudadanos afroamericanos han sido asesinados por la policía a tiros: Brown, Daunte Wright y Ma’Khia Bryant.

Distintos líderes religiosos, como el reverendo Al Sharpton y la reverenda Jacqui Lewis se han posicionado en contra de estos asesinatos.

“We will not stand idly by and watch North Carolina become another Minnesota. To the family we offer our condolences, to the community we offer our support and to our elected officials we will hold you accountable as we continue journeying to justice.” –@RevDrTASpearman #NCNAACP