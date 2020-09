Ashley Tisdale de “High School Musical” anuncia que será mamá

Ashley Tisdale, estrella de “High School Musical” anuncia que será mamá. Tisdale y su esposo, Christopher French dieron el anuncio en sus cuentas de Instagram junto con unas imágenes de la pareja.

En las fotografías Tisdale, de 35 años, abraza su “pancita” mientras ve tiernamente a los ojos de su esposo.

En cuestión de minutos los mensajes de felicitación no se hicieron esperar. Su compañera de “High School Musical”, la actriz Vanessa Hudgens felicitó a quien llama su BFF. Al igual que Amanda Kloots, Sarah Michelle Gellar y Lea Michele, quien acaba de convertirse en mamá.

Ashley Tisdale, acaba de festejar su aniversario de bodas

El bebé llega justo cuando la pareja acaba de festejar su sexto aniversario de bodas. El 8 de septiembre la pareja recordó la importante fecha con tiernos mensajes en sus cuentas de Instagram.

“Seis años. Hay tantos momentos, tantos frágiles y pequeños momentos que puedo ver específicamente. Maravillosos, bellos y brillantes, así como duros y difíciles… sólo lograron unirnos más. Realmente no puedo imaginar mi vida sin ti @ashleytisdale. Te amo eternamente. Feliz Aniversario.”, escribió French.

Mientras que Tisdale escribió este mensaje a su esposo:

“¡Guau, no puedo creer que llevemos casados 6 años! El tiempo vuela. Recuerdo tener tanto miedo el día que nos conocimos pues no podía creer lo bien que me trataste. Nunca me habían tratado de esa manera. Pero te dejé ir y confié en mi corazón, y 8 meses después fuimos como un par de niños locos comprometidos”, comenzó su mensaje.

“Chris, en verdad me has convertido en una mejor versión de mí misma porque sigues inspirándome cada día. Tu corazón es puro. Tú harías cualquier cosa para hacerme feliz, a través de lo bueno y lo malo, tú eres mi roca sólida. Estoy tan agradecida de ser tu esposa. Te amo y después de todo este tiempo… ps la última foto es mi favorita @cmfrench”, concluyó Tisdale.

“El confinamiento fue como pasar el tiempo con mi mejor amigo”

Tisdale dijo recientemente a People que los meses recientes, que pasaron en cuarentena, ayudaron a la pareja a hacer más sólida su unión.

“Es un gran tipo” aseguró ella. “Somos afortunados de que ambos somos muy independientes, pero al mismo tiempo nos encanta pasar tiempo juntos. Estar en cuarentena juntos fue fácil. Es como pasar el tiempo con mi mejor amigo”, concluyó