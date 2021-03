Ashley Tisdale, de High School Musical, ya es mamá

La actriz de High School Musical, Ashley Tisdale ya es mamá. Ella y su esposo, Christopher French recibieron a su primer hija el 23 de marzo del 2021. Tisdale compartió en sus redes sociales una tierna fotografía de la pequeña mano del bebé junto con su original nombre: Jupiter Iris French.

Ashley y su esposo de 38 años, quien es músico que se casaron en 2014 y siete años después reciben a su primer hija.

La actriz, de 35 años, anunció que estaba embarazada en su cuenta de Instagram en septiembre de 2020. “¡¡¡¡ESTOY EMBARAZADA!!!! ¡Vaya, se siente tan bien finalmente compartir esta noticia con ustedes! ¿Por dónde empiezo? ” Ashley escribió después de su anuncio de embarazo.

Muchos se preguntaban cuándo tendría hijos Ashley Tisdale

Tisdale había comentado que le preguntaban constantemente cuándo tendría hijos, por lo que ahora pudo dar la noticia y despejar los rumores.

“Durante AÑOS ha sido la pregunta de todos desde que me casé. Al principio, me rebelé contra eso, y como un reloj, después de comprometerme TODOS (¡y me refiero a todos!) Preguntaron cuándo me iba a casar. Luego, una vez que me casé, todos preguntaban cuándo iba a tener hijos. Para ser honesta, simplemente se sintió invasivo. No estaba lista para ese paso todavía y quería ser egoísta y tener a Chris solo para mí por un tiempo. Honestamente, no lo hubiera hecho de otra manera “.

Durante todo su embarazo la actriz compartió a sus seguidores su creciente barriga. Constantemente daba actualizaciones a través de sus redes sociales y su blog. Una de estas fue cuando reveló el sexo del bebé, cortando un pastel.