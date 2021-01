Así planea Cardi B criar a su hija Kulture para que siempre sea humilde

A pesar de su fortuna y fama, Cardi B se muestra constantemente como una persona humilde y planea hacer lo mismo con su hija, por ello, ha develado cuál es su plan para criar a Kulture de esta manera.

La pequeña es una estrella de Internet y, tan solo en su cuenta de Instagram, cuenta con más de 1.5 millones de seguidores.

En sus redes sociales, podemos ver a la hija de Cardi B y el rapero Offset con una vida llena de lujos, vestida solo con las mejores marcas y rodeada de diamantes, relojes de oro y collares con su nombre.

A pesar de los lujos que rodean la vida de Cardi, así como de su pareja, la originaria de Nueva York siempre es amable y humilde.

Durante una entrevista, le preguntaron a Cardi sobre los lujos en la vida de su hija, a lo que la rapera contestó:

Siempre haré que mi hija sea humilde. Ella seguirá yendo al Bronx, seguirá yendo a Washington Heights, irá a casa de mi abuela.

Siempre le diré, ‘escucha, no estés alardeando sobre las cosas que tienes, no presumas que vives en una mansión, tengo todo lo que quiero, porque algunos de tus amigos, algunos de tus primos, algunos miembros de tu familia, no tienen eso.