Así podría ser el vestido de novia de Belinda

El compromiso de Christian Nodal y Belinda se ha convertido en un tema viral. Miles de personas han hablado de él y todos quieren saber más detalles de la futura boda.

Aunque aún no se tienen detalles sobre la ceremonia, ni fecha de la misma; sin embargo, por “mientras” Belinda ya mostró como se vería vestida de novia.

Y es que en 2015 realizó un especial con la revista Caras México, donde dio detalles de como sería su boda ideal, además que mostró varios diseños de vestidos, con los cuales se ve espectacular.

“Me encantan las bodas en la playa pero también me gustan las que son glamurosas en ciudades como Nueva York o París. Toda mi familia es europea, entonces obviamente me encantaría hacerlo en España o Francia porque de ahí somos. Me gustaría mucho regresar a mis raíces y poder casarme en algún lugar donde pueda compartir el momento con toda mi familia. París sería un lugar muy bonito. Aunque si me caso con un mexicano va a estar difícil, tendríamos que hacer dos bodas. Una aquí y otra allá”, comentó en la entrevista en esa ocasión.

Es así que parece que realmente tendrá que haber dos bodas, pues su actual prometido es de Sonora México.

En el trabajo que realizó para Caras, Belinda posó con varios modelos de los cuales seguramente se inspirará para el vestido que use para ese memorable día.