Así se combate la pandemia entre la población que no domina el inglés en Carolina del Norte

Cuando Reina Rodríguez llegó por primera vez a Carolina del Norte, notó que había muy poca información en español, a pesar de que existen casi un millón de personas que se comunican en ese idioma en la región. Fue entonces que cuando se desató la pandemia, puso manos a la obra para difundir información sobre el coronavirus a la población latina sin dominio del inglés.

El agudo sentido altruista de la doctora de origen salvadoreño la llevó a organizar diversos eventos en el contado de Foryth en busca de fomentar la salud en la comunidad latina.

“Pero cuando empezó la pandemia se me llamó para ser parte de esta cadena de organizaciones y comencé a trabajar de nuevo con la comunidad”, dijo la MD bilingual Health Educador at Foryth County Department of Public Health.

La difusión, el arma para combatir el virus

“Iba de negocio a negocio hablando de COVID-19 y cómo prevenirlo”, agregó la doctora durante una videoconferencia organizada por la Hispanic League, asociación que la invitó para formar parte del equipo de médicos de la localidad enfocados en combatir la pandemia entre la comunidad latina.

“Empezamos esto porque descubrimos que había muy poca información sobre el COVID en español”, reforzó Mari Jo Turner, directora ejecutiva de la Hispanic League.

Rodríguez formó parte de un grupo de especialistas que repartió panfletos, escribió notas, repartió desinfectante, alcohol de manos y mascarillas entre la comunidad latina de su zona.

“Después vimos casos particulares y llamé a mis amigos a que fueran miembros de Task Force ahora y pusimos juntos ideas para presentar al departamento de salud”, explicó.

‘Yo me cuido por amor a mi familia y amigos’

La campaña llevó por nombre ‘Yo me cuido por amor a mi familia y amigos’. Con esa iniciativa organizaron diversos eventos alrededor del condado, dando educación sobre la famosa 3W. El evento más grande fue el 1 agosto, al que asistió la población en auto para guardar el debido distanciamiento social.

“No esperábamos muchas familias pero la comunidad respondió y tenemos 300 vehículos representando familias. Dimos unos 1,500 mascarillas y unas 500 desinfectantes. Además de comida, libros y donaciones que recibimos ese día”, afirmó Rodríguez.

“La población latina en el condado es el 13% la población y subió sus casos en mayo. Pero el pico de la pandemia del condado fue en junio, por lo que el departamento de salud trabajó fuerte contra el COVID-19, sabemos de ese virus que llegó alrededor de febrero 20; creamos líneas gratis para llamar en español, que aún siguen trabajando hasta que la comunidad lo necesite”, abundó.