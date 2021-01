Así se ve Kristen Stewart como la Princesa Diana

Se dio a conocer la primera imagen de Kristen Stewart en su papel como la Princesa Diana. Así se celebró el inicio de la filmación de la película en la que la actriz de “Crepúsculo” hace el papel de la llamada Lady Di.

NEON dió a conocer la foto principal de la película “Spencer” de Pablo Larraín. En la imagen Stewart muestra un gran parecido con la Princesa de Gales.

First look at Kristen Stewart in new Princess Diana drama, ‘Spencer.’

Directed by Pablo Larraín, the film follows Diana over a single weekend as she decides to leave her marriage to Prince Charles. 🎥 pic.twitter.com/ZJ42wR7XFd

— Pop Crave (@PopCrave) January 27, 2021