Mariah Carey regala nueva versión de We Belong Together 15 años después por San Valentín

Hace poco más de 15 años Mariah Carey lanzó el tema We Belong Together, una de las canciones más románticas de la cantante y hoy la estrella de Nueva York le regaló a sus fans una nueva versión, como un adelanto por San Valentín.

Desde sus redes sociales, como Facebook e Instagram, la intérprete de All I Want for Christmas is You compartió la nueva versión de su canción.

¡Feliz día de San Valentín adelantado! ¡Espero que les guste esta interpretación de ‘We Belong Together'”, escribió Mariah Carey en sus redes sociales.

De acuerdo con Carey, esta versión es el resultado de una sesión de improvisación que tuvo anoche con su banda y fue presentada para el programa de televisión Live with Kelly and Ryan.

Además, la estrella pop adelantó que habrá una versión aún más larga para sus seguidores.

Lo crean o no, en realidad grabamos una versión de 7 minutos de esta canción ¡Pienso publicarla para mis fans”, escribió.

Luego de publicar el video, los fans le agradecieron a Mariah Carey y reconocieron que tiene una gran voz y que sigue sonando muy parecida a cuando era joven y tuvo sus mayores éxitos.

“Canta, Mariah, aún tienes la misma voz”, “Esos agudos al final, ¿quién más podría?”, “Mariah es mi reina, gracias por inspirar tanto mi música, esta canción es especial” y “Esto está fuera de nuestro mundo, ¡espectacular! Estás completamente en otra liga, no te merecemos”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Disfruta aquí de la interpretación de Mariah Carey de We Belong Together, a 15 años de su lanzamiento, por el día de San Valentín.