Asia Argento acusa de abuso sexual al director de Rápido y Furioso Rob Cohen

La actriz y directora de cine italiana Asia Argento acusó de abuso sexual a Rob Cohen, el director estadounidense de The Fast and the Furious (Rápido y Furioso).

Las declaraciones de Argento, quien es una figura del movimiento #MeToo, fueron hechas para el medio italiano Corriere della Sera.

De acuerdo con Argento, la agresión por parte de Rob Cohen habría sucedido en 2002 y esta es la primera vez que habla del tema.

En la entrevista, Asia Argento detalló que Rob Cohen la hizo beber una droga para abusar de ella.

En aquel entonces, yo no sabía muy bien qué era. Me desperté por la mañana desnuda en su cama”, señaló la actriz.

De acuerdo con Asia Argento, el abuso sexual por parte del director de Rápido y Furioso sucedió en la época en que ella actuaba en la cinta xXx, donde también participaron Vin Diesel y Samuel L. Jackson.

A pesar de que Rob Cohen no ha hablado al respecto, uno de sus portavoces negó las acusaciones y puso en tela de juicio la validez de las acusaciones hechas por la actriz.

Argento fue una de las pioneras en denunciar abusos sexuales en el mundo del cine, cuando en 2017 declaró que Harvey Weisntein la había violado en 1997, cuando ella tenía 21 años.

Sin embargo, en 2018, Argento fue acusada por el actor Jimmy Bennett de agresión sexual, cuando él tenía 17 años.

Aunque inicialmente negó haber mantenido relaciones sexuales con él, Argento se retractó después y negó la versión de Bennett.

Los nuevos señalamientos de Asia Argento sobre abuso sexual del director de Rápido y furioso aparecerán en su autobiografía Anatomia di un cuore selvaggio (Anatomía de un corazón salvaje), que se publicará el 26 de enero en Italia.