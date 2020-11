La mayoría de las cosas en este mundo tienen un valor monetario, pero ¿cuánto vale nuestro planeta? Una pregunta interesante y que sin duda sería muy difícil de responder realizando cálculos matemáticos. Por fortuna, el astrofísico y profesor universitario, Greg Laughlin, desarrolló una fórmula para calcular el valor de los planetas.

Para determinar el precio de la Tierra, Laughlin analizó factores como el tamaño, la temperatura, la masa y la edad del planeta. Después de realizar varios cálculos, Greg valuó la Tierra en 250 billones de dólares.

Un valor bastante elevado para algo que en realidad no tiene precio. La Tierra fue el planeta más caro del sistema solar, pero no por un análisis localista. El factor determinante fue la capacidad de nuestro planeta para albergar vida, una cualidad que, hasta el momento, no ha sido descubierta en otros astros.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Irónicamente, necesitarías todo el dinero que hay en el planeta Tierra para poder comprarlo. Sin embargo, Laughlin explicó que lo que menos importa en su ejercicio es el dinero, sino hacer conciencia a las personas de lo valioso que es nuestro mundo y que hay que cuidarlo, pues si factores como el calentamiento global siguen dañándolo, sería imposible reemplazarlo.

Para hacer aún más fuerte la concientización, Greg determinó el valor de Marte y Venus, ambos inhabitables por su alta temperatura. El planeta rojo tendría un precio nada más y nada menos que de 15 mil 968 dólares, mientras que Venus no valdría ni un dólar, debido a su pequeño tamaño, atmósfera hostil e incapacidad de desarrollar formas de vida.