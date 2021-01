La compañía Epic Games ha puesto manos a la obra para acaparar un mercado mucho mayor en 2021, una de sus estrategias será poner en oferta o hasta regalar diversos productos de su catálogo, lo cual amarraría la fidelidad de sus clientes a largo plazo.

Star Wars Battlefront II estará disponible gratis en la Epic Games Store

La compañía conocida por traernos juegos como Fortnite, acaba de anunciar que tendrá disponible y totalmente gratis “Star Wars Battlefront II: Celebration Edition” en su tienda en línea, sí, GRATIS.

Así que si nunca te animaste a comprarlo antes, esta es tu oportunidad para adquirirlo sin invertir nada y podrás disfrutarlo en breve.

Epic Games comenzó a compartir de manera gratuita algunos juegos en su tienda en línea desde hace varias semanas atrás, títulos como Cities: Skyline, Metro 2033, Darkest Dungeon, Stranded Deep y más recientemente Jurassic World Evolution.

Momento, no estará disponible para todos los dispositivos

Ahora, la desarrolladora reveló que su próximo juego gratuito en su plataforma será Star Wars Battlefront II y será ‘Celebration Edition’, la versión que estará disponible para su descarga desde el 14 de enero hasta el 21 de este mes, así que sólo deberán esperar unos cuantos días para disfrutarlo.

Pero antes de que te emociones hay una mala noticia, el juego solo está disponible para descarga en equipos de cómputo Microsoft.

¿Qué es ‘Battlefront II: Celebration Edition’?

Fue en 2019 cuando Epic Games decidió desarrollar ‘Battlefront II: Celebration Edition’ con nuevas actualizaciones en las que podemos ver el Imperio Galáctico compartiendo batalla con la Primera Orden.

La historia del videojuego se ambienta en entre el Capítulo VI (The Return of the Jedi) y el Capítulo VII (The Force Awakens), con lo que podemos conocer los acontecimientos sucedidos entre la victoria de Luke Skywalker sobre Darth Vader y la aparición de Kylo Ren.

¿Ya están listos para disfrutar Battlefront II: Celebration Edition?