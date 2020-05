Atrium Health ofrece pruebas de coronavirus en Charlotte

El sistema de cuidado de salud, Atrium Health, ofrecerá pruebas para probar el coronavirus ( COVID-19 ) en varias comunidades alrededor de Charlotte esta semana.

Cada semana, Atrium Health envía dos autobuses a las comunidades más afectadas por la enfermedad, especialmente en lugares en donde las personas no tienen transporte para ir a las clínicas.

Atrium Health está evaluando la pandemia semanalmente y en base a esto eligen los sitios de pruebas dónde la enfermedad crea un mayor riesgo.

¿Qué se necesita?

No se necesita ninguna cita o forma de identificación para hacerse una prueba. Además, Atrium Health no compartirá el estatus migratorio de ningún paciente.

Atrium Health se asegurará de que la capacidad de pago no sea un factor para aquellos que necesitan exámenes y pruebas. Todas las facturas de las visitas están retenidas por ahora. Si tiene un plan médico, su seguro puede ser facturado más adelante. Si no tiene un plan médico, no se le facturará.

Las personas solo necesitan tener síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar y pérdida de los sentidos del olfato y gusto.

Cómo funciona

Si una persona tiene los síntomas relacionados con el coronavirus, se le realizaría una prueba para la enfermedad de inmediato. Los resultados se revelarán en menos de un día.

Después, le llamarán o le mandarán un mensaje de texto para comunicar los resultados del examen. Además, Atrium Health le explicaría cómo quedarse en cuarentena si la prueba da positivo, y le conectarán con recursos de comida y medicamentos.

Fechas y direcciones

Martes 5 de mayo

10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Antioch Missionary Baptist Church

232 Skyland Ave.

Charlotte, NC 28205

Daniel Pharr Building

362 Georgia St. SW

Concord, NC 28025

Miércoles 6 de mayo

10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Greenville Memorial AME Zion Church

6116 Monteith Drive

Charlotte, NC 28213

Greater Mt. Sinai Baptist Church

1243 West Blvd.

Charlotte, NC 28208

Jueves 7 de mayo

12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Nations Ford Community Church Family Life Center

7401 Nations Ford Road

Charlotte, NC 28217

C N Jenkins Presbyterian Church

1421 Statesville Ave.

Charlotte, NC 28206

Viernes 8 de mayo

12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe

6212 Tuckaseegee Road

Charlotte, NC 28214

Cabarrus Dream Center

280 Concord Pkwy. S, Suite 110

Concord, NC 28027

Para más información

Para buscar más información sobre los sitios de pruebas por parte de Atrium Health, visite la página aquí.

Para las últimas informaciones locales y en español sobre el coronavirus en Carolina del Norte, visite a La Noticia.