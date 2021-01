En una llamada telefónica, el presidente Donald Trump rogó al jefe de elecciones de Georgia que revocara la victoria de Joe Biden en el estado y que encontrara suficientes votos para entregarle la victoria.

The Washington Post publicó en línea fragmentos de audio de la conversación que tuvo lugar el sábado 2 de enero.

La conversación fue el paso más reciente del presidente a presionar a un funcionario estatal para que revierta el resultado de las elecciones que perdió.

Trump confirmó en un tuit el domingo que había hablado con el secretario del estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger.

I spoke to Secretary of State Brad Raffensperger yesterday about Fulton County and voter fraud in Georgia. He was unwilling, or unable, to answer questions such as the “ballots under table” scam, ballot destruction, out of state “voters”, dead voters, and more. He has no clue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021