Un gimnasio de artes marciales se encontraba en pleno uso de sus instalaciones cuando de pronto, un auto chocó en el lugar.

El automóvil rompió una de las paredes del gimnasio de Charlotte, Carolina del Norte, y entró peligrosamente mientras se impartía una clase de artes marciales.

De acuerdo con WCNC Charlotte, el estudio de artes marciales estará cerrado al menos hasta el miércoles 10 de marzo próximo debido al incidente.

En un video se puede observar al automóvil cómo se impactó contra el edificio y directamente contra la alfombra principal y el área de observación.

