Debido a las condiciones climatológicas extremas en Winston-Salem ocurrió una serie de aparatosos accidentes.

Producto del mal tiempo, una estrepitosa caída de árboles dañó seis autos.

El accidente ocurrió en Ardmore Terrace y Cloverdale Apartments, Winston-Salem, Carolina del Norte.

Ya se sabía que este jueves 18 de febrero, el mal tiempo no auguraba un día tranquilo.

En Summerfield, el video muestra escombros de árboles afuera de la mayoría de las entradas a lo largo de Joseph Hoskins Road.

Los árboles se inclinan en diagonal por el peso del hielo a lo largo de Tiarella Drive.

Actualmente, las luces están apagadas en South Main Street y Nathan Hunt Drive en High Point.

This is what the ice can do… checking out a massive tree that came down a bit ago in Ardmore Terrace Apartment complex in Winston-Salem.

A ton of damage, but luckily no injuries as far as we know. I’ll be #live here at noon @WXII with any other details I can find out. pic.twitter.com/ddPuxocU35

— WXII Jackie Pascale (@WXIIJackie) February 18, 2021