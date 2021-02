Aviones Boeing 777 fueron paralizados tras accidente de United Airlines

Los aviones Boeing 777 que tenían el modelo del motor que se descompuso en pleno vuelo este domingo, fueron detenidos en tierra; según un portavoz de la compañía.

Los 128 aviones de este tipo, fueron detenidos para una revisión; según recomendó la compañía Boeing, después de que estallara uno de los motores de una de las aeronaves.

Es así que United Airlines (víctima del accidente), las japonesas ANA y JAL; así como Asiana Airlines de Corea del Sur detuvieron las actividades de los aviones de este tipo.

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb

— michaela🦋 (@michaelagiulia) February 20, 2021