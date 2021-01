Avril Lavigne lanza nuevo tema y enciende las redes con Flames

Con su característico estilo, Avril Lavigne volvió a la escena musical con el tema Flames, en colaboración con Derek Ryan Smith, mejor conocido como Mod Sun y encendió las redes sociales.

Su nombre se volvió tendencia por varias razones, entre ellas, porque sus fans extrañaban su música, porque volvió con el pop-punk que la distinguió en 2002 con Complicated y porque, a pesar de los años, la artista originaria de Canadá sigue luciendo igual que hace más de 18 años.

La compositora, diseñadora y productora, anunció la colaboración de su tema en redes sociales como Instagram, en donde suma más de 8 millones de seguidores y en Twitter, donde tiene más de 21 millones de seguidores.

Además de su propio nombre, el video del tema ya se posicionó en tendencias y en YouTube suma más de 1 millón de reproducciones.

Una de las cosas que ha llamado la atención del material es que hay una frase al inicio y al final que señala que el internet mató a las estrellas de rock (“Internet killed the rockstar“), que podría interpretarse como una crítica a la forma en que los músicos lanzan temas para posicionarse en las primeras listas de popularidad, pero sin hacer discos, algo que ha sido por otras estrellas como Beyoncé.

Aunque, también podría hacer alusión a las locas teorías que señalan que Avril Lavigne murió y fue remplazada por una doble.

Aquí te dejamos Flames, el nuevo tema de Avril Lavigne con Mod Sun.

Avril Lagine enciende las redes

Claro que los fans de la artista de 36 años e intérprete de temas como Let Go y Under My Skin no dejaron pasar este tema para celebrar a una de las cantantes más conocidas de los 2000.

En Twitter comenzó una discusión sobre su vuelta a la música con este video y cómo sigue igual físicamente después de tantos años.

La auténtica vampiresa del resident evil 8…

Avril Lavigne 2002 – 2021, no envejece la condenada pic.twitter.com/Gmmb1BwrSb — 👌 (@Igneoustear) January 24, 2021

Cuando vuelves a escuchar una cancion de Avril Lavigne. pic.twitter.com/Fhlfen0ZD8 — DayA/Na (@dyn0710) January 24, 2021

Avril Lavigne: Saca nueva cancion

Yo: pic.twitter.com/31gH6f4UhZ — IreneAku//Aqui sobreviviendo (@Ireneskyworld) January 24, 2021

la gente: no es que avril lavigne ya está mayor ya no es la adolescente emo que era es normal que no haga esos conceptos

avril lavigne en 2021: pic.twitter.com/iuaAGyVC2K — paula (@respetacamarada) January 24, 2021