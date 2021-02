Ayesha Curry criticada por contradecirse publicando foto desnuda

La actriz y autora de libros de cocina, Ayesha Curry, fue criticada por publicar un desnudo en Instagram cuando antes rechazaba que las personas se mostraran sin ropa.

En un tuit publicado en 2015, la esposa del basquetbolista Stephen Curry había dicho: todos apenas usan ropa estos días, ¿eh? No es mi estilo. Me gusta mantener las cosas buenas ocultas para el que importa .

Everyone's into barely wearing clothes these days huh? Not my style. I like to keep the good stuff covered up for the one who matters 😂😂😂

