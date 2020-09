Ayrton Senna: Netflix realizará una mini serie en honor al piloto brasileño

Ayrton Senna Da Silva es considerado uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1, un brasileño que rompió toda clase de marcas y era dominante en las pistas de carreras de cualquier país.

Su figura ha trascendido por generaciones, aunque han pasado más de 25 años desde su muerte, su legado sigue intacto y no hay quien le reconozca en el mundo del automovilismo.

🇬🇧 Big news today: Netflix, in partnership with Gullane and Senna Brands, is adapting the story behind the national hero and world idol of Formula 1, Ayrton Senna, in an 8-chapters miniseries #sennananetflix pic.twitter.com/h19NWBiuhE

— Ayrton Senna (@ayrtonsenna) September 3, 2020