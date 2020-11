La caída de material extraterreste en México y sus consecuencias es el planteamiento de Aztech una película mexicana de ciencia ficción que está llena de talento latino.

La cinta reúne nueva historias y, entre los realizadores, destacan: Jaime Jasso (jalisciense especialista en efectos visuales de Rogue One), Gigi Saúl Guerrero (Into The Dark) y Rodrigo Ordoñez (Diablo Guardián).

Además, participan Fernando Campos, Ulises Guzmán, Leopoldo Laborde, Jorge Malpica, Alejandro Molina y Francisco Laresgoiti.

La trama de la película gira en torno a la caída de meteoritos en México, Canadá y Estados Unidos, generando situaciones extrañas en la población.

De esta forma, las antiguas profecías Aztecas se cumplirán en los diferentes espacios y tiempos en que ocurren las colisiones de los meteoritos.

Aztech: una película mexicana de ciencia ficción ¿Dónde verla?

La antología está compuesta por nueve segmentos que ofrecen exploraciones, dimensiones y texturas fantásticas, creando una propuesta distinta en el cine latinoamericano.

Los personajes que se presentan están relacionados con el México contemporáneo y enfrentan situaciones a la vez fantásticas y horrorosas.

La producción tuvo una inversión de 30 millones de pesos, lo mismo que una comedia romántica en México.

El estreno mundial de Aztech una película mexicana de ciencia ficción, será en el Feratum Film Fest, que este año se celebrará en Pátzcuaro, Michoacán, y en Tlalpujahua, del 19 al 22 de noviembre.

Debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus, el festival se realizará de manera virtual y presencial, por lo que podrás disfrutar de esta cinta sin importar dónde te encuentres.

Para verla en línea, podrás hacerlo a través de Cinépolis Klic. Aquí te dejamos un avance de una de las 9 historias que conforman la cinta.

Dinos qué te parece El Camino, que es una coproducción dirigida por Fernando Campos y Jaime Jasso, con la participación del primer actor Gustavo Sánchez Parra.