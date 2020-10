Bad Bunny dio un discurso contra el machismo en los Billboard 2020

El cantante puertorriqueño de rap y reguetón, Bad Bunny, pronunció un discurso contra el machismo y la violencia de género tras recibir el galardón de Mejor Artista Latino en los Premios Billboard de la Música 2020.

El discurso pronunciado luego de recibir el galardón hizo mención a la canción interpretada por el cantante en la premiación, su éxito Yo Perreo Sola , cuyo video musical busca hacer eco de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Basta ya de la violencia machista en contra de las mujeres. Vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro. Yo no soy un artista de música social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola , expresó Bad Bunny.

Asimismo, el artista dedicó su galardón a las figuras femeninas. Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico, sin ustedes no existiera nada , expresó.

Presentación

En su presentación en los Premios Billboard de la Música 2020, Bad Bunny interpretó Yo Perreo Sola junto a las cantantes de reguetón Ivy Queen y Nesi. Las interpretaciones tuvieron lugar en el Teatro Dolby en Los Ángeles.

La noche estuvo llena de presentaciones, entre ellas, la de los artistas John Legeng, Post Malone, Alicia Keys, Kane Brown, Khalid, Swae Lee, Sia y Brandy.

Billie Eilish, de tan solo 18 años, recibió varios galardones, incluyendo el de mejor álbum y mejor artista femenina. Gracias a todas las mujeres que han venido antes de mí y me allanaron el camino. Las amo , dijo Eilish en honor a las cantantes que le han antecedido.