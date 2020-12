Bad Bunny, entre los favoritos de Barack Obama en 2020

Barack Obama reveló en su cuenta de Twitter sus 30 canciones favoritas del año 2020 y un tema del cantante Bad Bunny figura entre la selección musical del expresidente estadounidense.

Según tuiteó el exmandatario, su hija Sasha Obama le ayudó a poner en orden las canciones preferidas del demócrata para compartirlas con sus seguidores en Twitter.

Estas son algunas de mis canciones favoritas del año. Como de costumbre, tuve una valiosa consulta de nuestro gurú de la música familiar, Sasha, para armar esto. Espero que encuentres una canción nueva o dos para escuchar , expresó Obama.

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4

— Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2020