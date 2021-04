Bad Bunny es criticado por luchadores mexicanos tras WrestleMania

La presencia de Bad Bunny en WrestleMania 37 dio mucho de que hablar en todo el mundo y mientras muchos elogiaron su trabajo, para otros fue una burla a la lucha libre.

Y es que cómo se ve este deporte espectáculo en México y Estados Unidos es muy diferente, ya que en el primer país es una tradición y hay mucho recelo (aunque también ha habido famosos luchando), en algunas empresas de la Unión Americana se suele destacar mucho es espectáculo.

WWE es una empresa que se cataloga completamente como de entretenimiento deportivo; aunque su principal producto sean combates de lucha libre, ha llevado su marca a otras dimensiones.

Es así que por mucho tiempo ha llevado a muchos famosos a eventos de lucha libre, desde deportistas, hasta actores, cantantes e influencers.

Bad Bunny fue él invitado más reciente de WWE a subirse a un ring y en WrestleMania cumplió su sueño de luchar en un evento de la empresa.

Luchadores de la marca lo reconocieron y aplaudieron por lo hecho, gente como The Miz, John Morrison, Randy Orton y Triple H. Sin embargo, en México a algunas personas no les gustó que esto pasara, sobre todo por las recientes salidas de Andrade y Kalisto, luchadores latinos que no pudieron tener la oportunidad en el evento magno de WWE.

Dr. Wagner Jr. criticó la decisión de WWE de poner a Bad Bunny en WrestleMania 37

Es así que Dr. Wagner Jr., uno de los luchadores más populares de México criticó que que se haya dado la oportunidad a un cantante, en lugar de alguno de los talentos latinos que hay en WWE.

“Inconcebible lo qué pasó en WrestleMania, que un reggaetonero internacionalmente reconocido como Bad Bunny y enfrentarse con grandes estrellas de la lucha… teniendo en la banca a luchadores como Andrade o Santos Escobar, bien pudieron tomar ese lugar, no un reggetonero que pudo aprender no sé en cuatro meses… No es grato ”

“Anteriormente, en WrestleMania se invitaba a basquetbolistas, jugadores de futbol americano, levantadores de pesas, pero eran atletas; pero no un reggaetonero. Esa compañía quiere acaparar muchas cosas por cuestión de entretenimiento. No creo que Bad Bunny se vaya a dedicar a la lucha libre”.

Cinta de Oro aseguró que a WWE no le importa el talento latino ni mexicano

Otro que criticó la presencia del cantante fue Cinta de Oro, quien anteriormente fuera conocido como el segundo Sin Cara en WWE y que por falta de oportunidades decidió abandonar la empresa en 2020.

“La estrella latina principal en WrestleMania fue Bad Bunny, y ni siquiera es un luchador. Muy bien por él, ¿no? Tú sabes, hizo un trabajo asombroso y estuvo genial, pero si me pusiera en la piel de un luchador de WWE, un luchador mexicano, un luchador latino y no estuviera allí, entonces me enfadaría bastante; porque estoy allí partiéndome el trasero, haciendo todo lo posible para tener una oportunidad y no lo entiendes.

En WWE, Cinta de Oro era conocido como Sin Cara.

“Entonces te das cuenta de que a WWE no les importa los latinos, o los mexicanos, simplemente no. No importa lo que digan. Si quieren hacer eso, ¿por qué? ¿Por qué no tener a una estrella mexicana en WrestleMania? Ni siquiera una. Ni una”.

Y es que en el evento más importante de WWE no hubo ningún luchador mexicano y los únicos latinos fueron Bad Bunny Damian Priest, siendo que actualmente en el roster están Rey Mysterio, Dominik Mysterio, Ángel Garza, Humberto Carrillo, Lince Dorado, Gran Metalik entre otros y en ese entonces aún estaba Kalisto.

Lo que es claro es que Bad Bunny estuvo en este evento por la cantidad de personas que podía atraer fuera del mundo de la lucha libre. Este objetivo se cumplió, pues muchos medios de comunicación de espectáculos e información general hablaron del tema; incluso Bad Bunny le generó millones de dólares en venta de mercancía con su imagen.