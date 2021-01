Bad Bunny estrenó video junto al luchador Booker T

El Año Nuevo 2021 sigue trayendo sorpresas en el mundo de la música. El puertorriqueño Bad Bunny estrenó el 2 de enero el videoclip de su tema “BOOKER T”, dedicado al luchador profesional Booker T. Huffman.

“BOOKER T” es el cuarto sencillo promocional de “El Último Tour del Mundo”, el disco del artista lanzado a finales de 2020.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

El luchador profesional Booker T. Huffman aparece en el videoclip y publicó fotografías con el “Conejo Malo” en su cuenta de Twitter.

El videoclip del nuevo tema continúa haciendo alusiones a los camiones de carga que forman parte de la portada del disco y aparecen en otros videos musicales como “Dakití” y “Hoy Cobré”.

En su nuevo disco, Bad Bunny también reúne colaboraciones con artistas como Rosalía e incursiona en nuevos géneros como el rock.

El rapero puertorriqueño se sintió contento de iniciar el año lanzando la producción audiovisual y tuiteó EMPEZÓ EL 2021 junto al enlace del video.

El luchador Booker T realizó declaraciones al Houston Chronicle sobre su aparición en el video de Bad Bunny y contó que el puertorriqueño es fan de su carrera en la Lucha Libre.