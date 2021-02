Bad Bunny generó más de 7 millones de vistas a WWE en un día

La fama del cantante puertorriqueño Bad Bunny, ha ayudado a WWE de una forma muy poco esperada, pues ha aumentado sus ventas y reproducciones en YouTube.

Lo que se convertiría en solo una aparición especial en Royal Rumble, se ha convertido en todo un fenómeno de popularidad.

Pues después de su participación en el primer evento del año en WWE y la empresa sacara una colección de artículos, las ventas de éstos se dispararon y a la fecha siguen siendo un gran éxito que ha generado miles de dólares a la empresa.

Bad Bunny un éxito en redes sociales de WWE

Además, un evento de RAW, se coronó Campeón 24/7 con la ayuda del también puertorriqueño, Damian Priest.

Pero eso no fue todo. En el pasado evento de Elimination Chamber, se encaró con el entonces portador del maletín de Money in the Bank (quien más tarde se convertiría en Campeón de WWE), The Miz a quien le soltó una bofetada.

Ese corto video consiguió más de 7 millones de reproducciones en tan solo 24 horas; además de 2 millones de “likes”, contando las diferentes redes sociales (YouTube, Facebook, Twitter) en múltiples idiomas.

Sin duda, la llegada de Bad Bunny a WWE ha sido una sorpresiva, pero muy agradable bocanada de aire a la empresa; pues además de los fans usuales, millones de personas en todo el mundo han volteado a ver las aventuras del cantante.

Se espera que “el conejo malo”, tenga una participación en WrestleMania, incluso se piensa en que pueda participar en algún combate durante la noche; aunque de momento no se tiene claro que rivales podría enfrentar.