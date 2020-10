Bad Bunny luce en la portada de la revista de The New York Times

Nadie discute que el alcance del reggeaton es a nivel mundial, exponentes como Bad Bunny, Ozuna o J Balvin ponen en el mapa este ritmo que levanta críticas en todo el mundo.

Bad Bunny tiene sólo cuatro años de carrera, en los que ha conseguido arrasar en el panorama musical, ya sea en streaming o en views en las distintas plataformas.

¿Cómo es que Bad Bunny luce en la portada de The New York Times?

Por esta razón, The New York Times, una de las publicaciones de entretenimiento más destacadas del mundo decidió colocar a Bad Bunny en la portada de su revista.

The New York Times Magazine trata un largo artículo en el último disco de Bad Bunny, YHLQMDLG , donde habla en detalle de su particular voz y de su infancia.

Bad Bunny for 'The New York Times' 📸. pic.twitter.com/ab0ldblo34 — Bad Bunny Updates (@badbunnyprnews) October 7, 2020

¿Qué revela esta entrevista de Bad Bunny?

Además, también revela mensajes de denuncia que el cantante ha incluido en sus canciones en los últimos años.

“Me siento como si fuese un deportista que está representando a Puerto Rico en las Olimpiadas y es diablo”, dice en la entrevista Bad Bunny.

Bad Bunny es un orgullo de Puerto Rico, no sólo es un gran músico sino también un activista empedernido por las buenas causas.

En la portada, se observa a Bad Bunny mirando de frente a la cámara con un semblante tranquilo.