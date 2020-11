¿Bad Bunny o León Larregui? Confunden a los artistas por esta razón

Luego de presentar El Último Tour del Mundo, su más reciente álbum, hay algo que ha levantado sospechas en uno de los temas del cantante de trap y la gente se pregunta ¿Bad Bunny o León Larregui?

Con un estilo más romántico que recuerda a temas como Brillas, del cantante mexicano León Larregui, Bad Bunny presentó el sencillo Trellas que recuerda al estilo del guitarrista y vocalista de Zoé.

Este viernes los nombres de ambos artistas se han posicionado como tendencia en las redes sociales , pues los fanáticos del puertorriqueño coincidieron en que, además del estilo, la voz también era bastante parecida a la de Larregui.

La opinión está dividida. Muchos seguidores del “conejo malo” aceptan las similitudes, mientras que otros lo niegan por completo.

Para que tú nos digas qué opinas, te dejamos Trellas, de Bad Bunny y Brillas de León Laguerri para que comentes si existe un parecido en el estilo sonoro.

¿De qué trata Trellas?

La canción habla de un hombre en busca del amor, quien mira a las estrellas para encontrar a su amada (Sí, esto también recordó a los temas de Larregui). Te compartimos un fragmento de la letra de la canción.

Mirando las estrellas me acordé de ti

Y me pregunté si habrá alguien para mí

Quizás en otra galaxia lejos de aquí

No sé, no sé

Dando vueltas por Marte a alguien conocí

Y tuvimos un date en la luna

Te juro que me gustaba hasta que pensé en usted, usted

Y ya he viajado en el tiempo, he conocido el espacio

Y no encuentro a nadie como tú

Me besé con un alien, tuve sexo con marcianas

Y nadie me gusta más que tú

Yo seguiré buscando mil años luz

Bad Bunny lanzó todas las canciones de su álbum El Último Tour del Mundo, que está disponible en todas las plataformas. Dinos que opinas de este nuevo estilo de Bad Bunny.