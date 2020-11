Bad Bunny revela portada y tracklist de “El Último Tour del Mundo”

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny reveló el 25 de noviembre en Twitter la portada y tracklist de su nuevo álbum “El Último Tour del Mundo”.

Un día antes de la salida a la luz de la lista de canciones del álbum, el cantante ya había adelantado que se trataba de una producción de 16 canciones.

El tracklist incluye colaboraciones con Rosalía, Jhay Cortez y ABRA.

La portada del disco muestra un vehículo de carga con placa “YHLQMDLG”, el nombre del último álbum del artista. Asimismo, el vehículo luce el logotipo del nombre del disco.

Esta es la lista de canciones de “El Último Tour del Mundo”, la nueva producción discográfica de Bad Bunny:

El mundo es mío. Te mudaste. Hoy cobré. Maldita pobreza. La noche de anoche (ft. Rosalía). Te deseo lo mejor. Yo visto así. Haciendo que me amas. Booker T. Dákiti (ft. Jhay Cortez). Trellas. Sorry papi (ft. ABRA). 120. Antes que se acabe. Cantares de Navidad.

Las novedades sobre el disco del cantante se revelan tan solo días después de confirmarse que Bad Bunny tiene COVID-19 .

El representante de Bad Bunny, Sujeylee Solá, se comunicó con The Associated Press ( AP ) y le informó que el reguetonero estaba contagiado con el coronavirus Por el momento se siente bien, no está mostrando mayores síntomas. Esperamos que se mantenga así , dijo Solá a AP .

Sin embargo, el cantante ha cosechado muchos éxitos durante 2020 al ganar premios en los Grammy Latino y además hacerse con dos nominaciones en los premios Grammy.

Igualmente, en los Premios Billboard de la Música 2020, el cantante se llevó el galardón de Mejor Artista Latino y dio un discurso contra al machismo en la premiación.

El puertorriqueño también figuró este año en la portada de The New York Times Magazine y estrenó el video de su tema “Dákiti” junto a Jhay Cortez con el que ganó visualizaciones de forma muy rápida y además reveló el nombre de su nuevo disco.