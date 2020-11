Bad Bunny será parte de la serie de Netflix, Narcos: México 3

La serie de Narcos tuvo una popularidad fuera de lo normal desde su estreno, es una de las series más vistas de Netflix y cada día ganas una mayor cantidad de fans en la plataforma de streaming.

Desde el mes pasado, Netflix anunció que habrá una tercera temporada llamada Narcos: México 3, aunque no había parte del elenco ni fecha de salida confirmados.

Este anuncio no tomó a nadie por sorpresa, ya que el éxito de la serie estará asegurado. Pero con el nuevo elenco, esto creará una mayor expectativa por los fans para querer verla.

Uno de los anuncios que más sorprendió fue que Wagner Moura estaría de regreso para Narcos: México 3. Así es, el actor volvería a retomar su papel de Pablo Escobar en la serie.

Otras actrices anunciadas son Amat Escalante y Alejandra Márquez. También estarán Bad Bunny, Diego Luna como Gallardo, Luis Gerardo Méndez como Victor Tapia, quien es un policía de Ciudad Juárez.

Alberto Guerra será Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los narcotraficantes más populares en México y Luisa Rubino se integra como Andrea Núñez, una periodista que busca la fama a través de su oficio.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, será Arturo “Kitty” Paez, miembro de los “Narco Juniors” y que son parte de la banda de los Arellano Félix.

Sin duda, la inclusión de Bad Bunny se refiere a que quieren darle mucho más punch a la serie, ya que el alcance y presencia del reggaetonero no lo tienen ninguno de los actores implicados.

En mayo del 2020, Bad Bunny había revelado que aparecería en Narcos:México 3 a la revista Rolling Stone, sin embargo, esto sólo se tomó como un rumor y ahora es cuando lo confirma la producción.

So thrilled to be a part of the extraordinary @NarcosNetflix team, and to be able to voice such a painful and urgent story.

See you soon in #NarcosMexico.

Thanks @Netflix. https://t.co/9XBpE7VDjM

— Luis Gerardo Méndez (@LuisGerardoM) November 10, 2020