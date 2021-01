Bad Bunny sube foto en poca ropa y enloquece a sus fans, hasta Luisito Comunica

El rapero y cantante Bad Bunny, subió una foto a su cuenta de Instagram en donde se le ve con poca ropa, lo que enloqueció de inmediato a sus fans y provocó reacciones de famosos como Luisito Comunica.

No es para menos, pues en esta red social el intérprete de No me Conoce y Booker T suma más de 22 millones de seguidores.

Luego de subir la imagen, en la que se le ve sin camisa y solo con shorts, en cuestión de horas el cantante de Puerto Rico recibió más de 4 millones de likes en dicha publicación.

Si bien esta no es la primera vez que Bad Bunny se muestra con poca ropa (pues incluso se ha mostrado desnudo), en esta ocasión sorprendió con un abdomen más definido.

Algo que los seguidores y otros famosos no pasaron por alto, es que el músico de 26 años no tiene uno de los últimos modelos del iPhone.

Personalidades como Luisito Comunica señalaron que les sorprendía más que tuviera un iPhone 6 que su definido cuerpo.

Otras personalidades como Ana de la Reguera y Poncho de Nigris también reaccionaron al contenido del rapero.

¿Qué opinas de la foto con poca ropa de Bad Bunny? ¿Te llamó más la atención su físico o su iPhone?