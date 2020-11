Bailarina con Alzheimer recuerda su baile y hace llorar a muchos

Un video compartido por la organización Música para Despertar se ha hecho viral por mostrar a una bailarina Marta C. González con Alzheimer recordando movimientos de sus bailes mientras escucha música.

El sorprendente video de la ya difunta bailarina Marta C. González, grabado en 2019, muestra a la artista reaccionando a la música que escucha a través de audífonos.

González, ya en silla de ruedas, junta sus brazos y los mueve siguiendo una coreografía almacenada en su memoria. De repente, alza la mirada fija y observa más allá de la realidad, interpretando un papel de viejos tiempos.

El video ha conmovido a más de uno. He llorado. Impresionante, no deja de ser una gran bailarina , comentó Liza López en YouTube .

Video viral

La organización española Música para Despertar usa el video para promocionar el uso de la música como una terapia para las personas con demencia y Alzheimer.

Totalmente conmovido por esta historia. ¿Alguien tiene la biografía de tan bello ser humano? Me gustaría saber más de ella , dijo Andrés Lobatoes. El video generó muchas preguntas sobre la identidad de la bailarina y su historia.

¿Quién es la Marta González?

NPR compartió información sobre la identidad de Marta González, proporcionada por el crítico e historiador de las artes escénicas, Alastair Macaulay, en Instagram .

Un certificado mostrado por Macaulay asegura que González era “Bailarina Primera”, un título otorgado en el ballet clásico a las bailarinas que pueden interpretar roles principales en presentaciones.

En el diploma se habla también del director de la escuela Nikolay Yavorsky. Además, el documento indica que González pertenecía al “Ballet de las Américas” de Nueva York, una organización que Macaulay no consiguió registrada en Estados Unidos.

No puedo rastrear esta escuela superior en “Nueva York”. El único “Ballet de Las Américas” parece estar en la Ciudad de México (el Folklórico) y Bogotá. El único Nikolai Yavorsky que pude encontrar en el ballet fue un influyente profesor de ruso que murió en Cuba en 1947. Los misterios continúan. Esperamos que alguien pueda arrojar más luz , indicó Macaulay en Instagram .