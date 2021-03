Balean niños que jugaban en patinete

Autoridades de Filadelfia informaron que dos niños fueron alcanzados por balas mientras jugaban en patinete eléctrico.

Harley Celance, de 11 años, recibió un impacto de bala en el cuello mientras jugaba y fue trasladado al Hospital Infantil de St. Christopher, donde fue declarado muerto.

Otro niño, de 14 años, fue abaleado en el tobillo y el brazo. En el Hospital Jeanes Campus de la Universidad de Temple este niño fue declarado en condición estable.

Los niños recibieron los disparos aproximadamente a las 6:30 p.m. en el vecindario de Oxford Circle, en el noreste de Filadelfia.

Por el momento, no hay sospechosos detenidos y la policía señaló que se vio a un hombre no identificado disparando desde las escaleras de una casa, una cuadra atrás, pero “en este momento no hay certeza” de que los infantes fueran su objetivo.

Justo en esa cuadra se recuperaron cuatro casquillos de bala.

