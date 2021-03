El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicitó al actual mandatario Joe Biden luego de que el Senado aprobó la ley de apoyo por COVID-19 de 1,9 billones de dólares impulsada por su gobierno.

A través de su cuenta de Twitter, Obama reconoció los esfuerzos del gobierno y aseguró que el paquete de ayuda “mejorará la vida de las familias en todo el país”.

“Esta legislación histórica ayudará a las familias a pagar el alquiler y poner comida en la mesa, sacar a millones de niños de la pobreza, hacer que la atención médica sea más asequible, ayudar a las pequeñas empresas, financiar iniciativas de vacunación de base amplia y facilitar la reapertura de las escuelas para los estados”, redactó Obama.

Elections matter—and we’re seeing why. Congratulations to the Biden Administration and to the American people on a COVID relief bill that will improve the lives of families across the country.

— Barack Obama (@BarackObama) March 6, 2021