Bárbara de Regil da importante mensaje a las madres solteras como ella

La actriz Bárbara de Regil compartió una foto en sus redes sociales con un importante mensaje a las madres solteras como ella.

La protagonista de Rosario Tijeras ha sido siempre muy abierta acerca de que se convirtió en madre soltera a los 16 años. Con gran orgullo Regil ha compartido cómo sacó adelante a su hija Mar. Es por eso que ahora compartió una fotografía de cuando fue madre con el mensaje de “Valor y Coraje”.

Bárbara de Regil rinde homenaje a las madres solteras

La actriz y fitness coach compartió un importante mensaje a las madres solteras como ella, que a pesar de la adversidad, pudo seguir adelante con su hija recién nacida.

En la imagen aparece Regil, a los 16 años, junto a su pequeña Mar y a su madre, Gabriela Alfaro. Junto a la imagen, añade este mensaje:

Valor y Coraje… así defino mi adolescencia….

A los 16 me convertí en mamá Soltera, No tuve el apoyo de un hombre… eso si ,mi mamá como en la foto siempre ahí corazón… cuando me quede “sola”

Pensaba que “necesitaba” a una pareja para PODER Ser feliz , pero NO !

Quien quiere estar ESTA y quien no … a %&@%& a su madre. Lo que necesitaba eres a mi corazón. Una Bárbara FUERTE Y AGRADECIDA por ser mamá , estar sana y tener a esa bebé que llegó a alegrarme la vida.

Con el paso del tiempo entendí qué ser mamá soltera no significaba que fracase como mujer , al contrario!

La vida me ama tanto que me dio la oportunidad de madurar , luchar , trabajar , amar , sonreír y ser feliz junto a una personita que será mi compañera PARA SIEMPRE … La realidad es que no necesite a ningún hombre para salir adelante y mucho menos para ser Feliz.

A mi ninguna puerta se me cerró ,a pesar de lo difícil que fue … porque lo fue , SI SI LO FUE , tenia que trabajar el doble por mí y Mar pero poco a poco y con El Paso de los años me di cuenta De lo Capaz y Fuerte que me era … Y hoy, 16 años después sigo comprobando lo %&@%& que soy …. Nada me detiene , ni a los 16 , ni a los 33 …. NI NUNCA Te amo @marderegil._

La actriz ha revelado con orgullo cómo sacó adelante a su hija

De Regil reveló en un programa de TV Azteca que el padre de su hija la abandonó sólo unos días antes de dar a luz.

“Todo el embarazo lo pasé con el papá de mi hija, hasta una semana antes de tenerla. Justo ahí él decidió partir con una amiga mía, imagínate a esa edad, una semana, antes, y luego con una amiga. Sufrí muchísimo, yo estaba pariendo y llorando de rabia”, reveló.

Pero a pesar de ello, ella asegura que nunca ha necesitado de una pareja para ser feliz. Aún siendo madre soltera, nunca se le cerraron las puertas y siempre ha estado orgullosa de su hija Mar a quien considera su mejor amiga.