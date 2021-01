Barbie de Maya Angelou se une a la línea de Mujeres Inspiradoras

La escritora, poeta, cantante y activista Maya Angelou se suma a las personalidades que Barbie ha incluido en su línea de Mujeres Inspiradoras.

Barbie se enorgullece en honrar a la extraordinaria #MayaAngelou como la más reciente heroína de “Inspiring Women Collection”. Como autora, activista y maestra, la Doctora Angelou es una inspiración de lo que las niñas y niños pueden lograr cuando alzan la voz, cuando sobresalen y cuando se niegan a ser silenciados”, compartió en sus redes sociales la marca Barbie.

Esta publicación causó la emoción de muchas personas, incluida la actriz Kerry Washington, quien dijo amaba mucho este lanzamiento.

Aquí te dejamos todas las fotos que Barbie compartió de su lanzamiento de Maya Angelou.

¿Quién es Maya Angelou y por qué le dedicarán una Barbie?

Hace tres años Mattel lanzó la línea Mujeres Inspiradoras, a través de la imagen de Barbie. Esta línea, de acuerdo con la empresa, está “dedicada a honrar a las modelos históricas y actuales que abrieron camino para que las siguientes generaciones de niñas soñaran más grande que nunca”.

En este periodo, Barbie ha lanzado su colección de Amelia Earhart, Katherine Johson, Frida Kahlo, Rosa Parks, Sally Ride, Billie Jean King, Ella Fitzgerald, Florence Nightingale y Susan B. Anthony.

Maya Angelou (1928-2014) escribió siete autobiografías, siendo una de las más conocidas I Know Why The Caged Bird Sings, en 1969.

Además, tuvo una carrera de más de 50 años y estuvo nominada al Premio Pulitzer. Maya Angelou cuenta con tres libros de ensayos y varios de poesía.

Aquí te dejamos uno de los videos de Maya Angelou recintando Still I Rise, uno de sus poemas más conocidos.