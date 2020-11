Barcelona se renueva y vence al Dinamo De Kiev en Champions League

En medio de una tremenda crisis interna, con un Lionel Messi descontento y no disponible para esta jornada de Champions por decisión de Ronald Koeman, el Barcelona se renovó y pudo salir adelante en su duelo de Champions League ante el Dinamo de Kiev.

La decisión de que Messi no estuviera disponible hoy ante el Dinamo la tomó Ronald Koeman, debido al desempeño del argentino tras anotar apenas seis goles en 11 encuentros y no mostrar liderazgo en el equipo.

👏 Chelsea, Sevilla, Barcelona & Juventus through to last 16!

😱 26 goals in the Champions League on Tuesday!

Además, Messi no está contento con el actuar de la directiva del Barcelona y el Manchester City habría hecho una oferta irrechazable al argentino por los próximos 10 años e incluso, ser embajador de por vida de la institución inglesa si acepta el acuerdo.

🔵🔴 Barcelona into last 16 in style! 👏

⚪️⚫️ Andrea Pirlo's Juventus complete comeback to progress 👏

🤔 Who are you backing to go furthest this season?#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2020