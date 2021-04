DJ Bassnectar acusado de tráfico de personas, pornografía infantil y abuso de menores, ¿quién es?

El lunes pasado (5 de abril) se presentó una demanda en contra del DJ Bassnectar, cuyo nombre real es Lorin Ashton, originario de California y de 43 años de edad, en la que se alega que Bassnectar participó en el abuso sexual de menores, en una empresa de tráfico de personas, así como en la fabricación y posesión de pornografía infantil.

La demanda fue presentada por los abogados de la firma Lafey, Bucci & Kent junto a un abogado de Nashville, Phillip Miller, en nombre de sus clientes, identificadas como Rachel y Alexis.

De acuerdo con una declaración emitida por los abogados, Rachel y Alexis fueron “abusadas sexualmente cuando eran menores de edad” por Lorin Ashton.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

La demanda también señala al DJ y a varias empresas de participar en una empresa de tráfico de personas y acusa a Bassnectar de fabricar y poseer pornografía infantil.

Esta demanda busca responsabilizar a Bassnectar y las corporaciones que lo han apoyado durante años para el ‘child grooming’, abuso y tráfico de menores.

En junio del 2020 se creó una cuenta de Instagram titulada @evidenceagainstbassnectar, donde decenas de mujeres jóvenes y menores de edad detallaron las formas en que fueron victimizadas por Bassnectar“, señala el comunicado de la demanda.

En ese momento, Bassnectar realizó una publicación en su cuenta de Instagram, donde dijo que se alejaría de la música debido a las acusaciones.

Siento una intensa compasión por cualquier persona a la que pueda haber lastimado. Espero que me den la oportunidad de trabajar juntos hacia la curación.

Los rumores que han escuchado son falsos, pero me doy cuenta de que algunas de mis acciones pasadas han causado dolor y lo siento profundamente”, escribió en su cuenta de Instagram en julio del 2020.

¿Quién es Bassnectar, acusado de pornografía infantil y tráfico de personas?

Lorin Ashton es un DJ y productor discográfico de California. Bassnectar creció en el área de San Francisco y comenzó a trabajar en las artes visuales creando películas con la cámara de sus padres.

Cuando tenía 16 años comenzó a tocar en una banda llamada Pale Existence y, en los años siguientes, se involucró más en la escena de los espectáculos.

Comenzó a crear música en la década de 1990 y a mediados de 1990 hizo una breve gira con la banda Exhumed, como bajista.

La fama de Bassnectar comenzó gracias al festival Burning Man, donde a menudo tenía varios sets por noche. Su primer álbum fue lanzado en 2001 y actuó como Bassnectar por primera vez en el 2002.

Entre los temas más conocidos de Bassnectar se encuentra Into the Sun, Bass Head y Reaching Out.