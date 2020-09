Batman: ¿Cómo y cuándo será la celebración del Batman Day en 2020?

Septiembre traerá diversas festividades en el planeta, una de ellas llama la atención por la cantidad de hombres murciélago que inundan las calles. Eso sólo lo logra el Batman Day, un festejo anual que sirve para honrar al superhéroe de DC Comics.

Cada año, DC y Warner Bros. preparan una fiesta inigualable para rendir culto a uno de los superhéroes más queridos de todos los tiempos, sin embargo, este 2020 tendrá cambios debido a la Pandemia del Covid-19.

¿Cómo será el nuevo formato del Batman Day?

En años anteriores, los festejos del Batman Day eran en su mayoría presenciales. Desde la batiseñal que era proyectada en estructuras, hasta una fiesta con innumerables trajes en distintas sedes del mundo.

Ahora, todo será completamente digital, debido a la Pandemia del COVID-19 y Warner Bros. promete que será completamente inolvidable.

Advertisement

¿Cuándo será el Batman Day este 2020?

La fecha para el festejo del hombre murciélago será el próximo 19 de septiembre, fecha establecida por los organizadores para dar banderazo a este épico día que tendrá muchas sorpresas.

¿Cómo festejarán a Batman en su día?

Comics en versión digital

Los fans de antaño de Batman gritarán de emoción ese día, ya que DC Comics pondrá a disposición algunos de los primeros números donde salió como protagonista el superhéroe como “Batman: Curse of the White Knight” y “Batman Tales: Once Upon a Time”

Los comics podrás descargarlos a través de DCcomics.com, ReadDC.com, Apple, ComiXology.com, Google, Hoopla, Overdrive, Madefire y Nook.

Advertisement

¡Atención fans de Injustice!

Si eres súper fan de este videojuego en su versión móvil, te recomendamos entrar ese día y te llevarás un par de regalos cortesía de los organizadores.

DC Legends también tendrá regalos

Aparte de los obsequios, habrá increíbles descuentos en la tienda y podrás disfrutarlos durante todo el Batman Day.

Advertisement

Warner prepara una Maratón por TV

Si no eres fans de la tecnología no te preocupes, Warner y DC pensaron en todo y transmitirán un maratón durante todo el día por TV. Hay que checar la guía un día antes para saber qué programas saldrán.

Si quieres saber más detalles del Batman Day 2020 puedes dar click aquí.