Batman: Matt Reeves revela el nuevo logo del filme ‘The Batman’

La nueva entrega de la saga de Batman ya está en proceso, el director de cine Matt Reeves apostó ahora por un nuevo elenco y una adaptación a la historia del hombre murciélago que tiene a los fans en busca de más detalles.

Poco a poco, el departamento de marketing del filme han revelado algunos detalles de “The Batman”, como parte del elenco, donde Robert Pattinson será el protagonista y algunas fotos que lucen el nuevo traje del héroe de Ciudad de Gótica.

Ahora, un nuevo detalle salió a la luz, Matt Reeves sigue dando más material de su nuevo filme y ahora reveló el logo oficial de Batman a través de sus redes sociales, algo que nadie esperaba.

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor

— Matt Reeves (@mattreevesLA) August 20, 2020